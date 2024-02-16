نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط شغال.. نتائج التمهيدي الصف السادس الابتدائي 2024 العراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم بدء إعلان نتائج الدور الأول للامتحانات التمهيدية 2024 للصف السادس الابتدائي في العراق، حيث شعر الطلاب بحالة من الخوف الشديد خلال هذه الفترة، خاصة في بعض المحافظات مثل محافظة الكرخ الثالثة والرصافة الثالثة وكانت رغبة كل طالب هي معرفة مجموع درجاته في العام الدراسي.

انتهت جميع امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 في عموم محافظات العراق يوم الأربعاء الماضي، وقد أعلن الناطق الرسمي لوزارة التربية الوطنية بدء عملية التصحيح وإعلان النتائج.

وتوقع أن يتم الانتهاء من عملية التصحيح في جميع المحافظات بحلول يوم 18 من الشهر نفسه، ليتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

بالرابط.. نتائج تمهيدي الصف السادس الابتدائي بالعراق

يمكن الاطلاع على نتائج التمهيدي الصف السادس الابتدائي 2024 في العراق عبر زيارة موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني أو موقع "نتائجنا" الإلكتروني على الرابط التالي: [https://results.mlazemna.com/](https://results.mlazemna.com/)، حيث يتم اختيار نتائج الامتحانات ثم نتائج التمهيدي الخارجي 2024 الصف السادس الابتدائي واختيار المحافظة وكتابة الرقم الامتحاني للحصول على النتيجة.