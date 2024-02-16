نتائج امتحانات السادس الابتدائي التمهيدي 2024 بالاسم

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أحمد جودة - القاهرة - تم البدء في إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية الخارجية لطلاب الصف السادس الابتدائي في العراق، للفصل الدراسي الأول من عام 2024.

وقامت وزارة التربية العراقية بإعلان نتائج التمهيدي الخارجي في محافظتي الكرخ الثالثة والرصافة الثالثة خلال الساعات القليلة الماضية. ومن المتوقع أن تستعد الوزارة لإعلان نتائج التمهيدي الخارجي في باقي المحافظات العراقية خلال الساعات القادمة.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية أو من خلال القنوات الرسمية المعتمدة للوزارة.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 بالاسم

يمكن الآن الوصول إلى نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 في العراق بالاسم عبر الموقع الإلكتروني "نتائجنا" وموقع وزارة التربية العراقية. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتسهيل وتيسير الوصول إلى نتائج الطلاب بشكل سريع ومباشر عبر الإنترنت، وذلك ضمن التحول التكنولوجي الذي تشهده البلاد واعتمادها على التقنية لتحسين أداء قطاع التعليم وتسهيل العمليات الإدارية. يعتبر الموقع الإلكتروني "نتائجنا" وموقع وزارة التربية العراقية منصات هامة للطلاب وأولياء الأمور للاطلاع على نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بسهولة ويسر.

نتائج التمهيدي السادس الابتدائي 2024 لجميع الطلاب



إعلان نتائج التمهيدي السادس الابتدائي 2024 سيكون لحظة مهمة ومفرحة للطلاب وأولياء الأمور الذين كانوا ينتظرون هذه النتائج بفارغ الصبر. ستمنح هذه النتائج الفرصة لتقييم أداء الطلاب وتشجيعهم على تحقيق المزيد من النجاح في المراحل الدراسية القادمة. كما ستساهم في توجيه الجهود التعليمية وتحسين جودة التعليم في العراق بشكل عام، مما يعزز التحول التعليمي ويساهم في تطوير المجتمع.