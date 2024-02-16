نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج امتحانات الدور التمهيدي السادس الابتدائي الخارجي للعام الدراسي 2024 في محافظة النجف الاشرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة النجف الاشرف، اليوم الجمعة ،عن نتائج امتحانات الدور التمهيدي/ السادس الابتدائي الخارجي للعام الدراسي 2023 / 2024.

رابط النتيجة:

انتهت جميع امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 في عموم محافظات العراق يوم الأربعاء الماضي، وقد أعلن الناطق الرسمي لوزارة التربية الوطنية بدء عملية التصحيح وإعلان النتائج.

وتوقع أن يتم الانتهاء من عملية التصحيح في جميع المحافظات بحلول يوم 18 من الشهر نفسه، ليتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.