نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 العراق بالرقم الامتحاني بمحافظة النجف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية العراقية نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2024، ويمكن الوصول إلى النتائج عبر موقع الوزارة أو من خلال موقع "نتائجنا" بصيغة ملف PDF يحتوي على أسماء الطلاب ومدارسهم، وسيتم نشر رابط الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 على موقع "بوابة دوت الخليج".

نتائج الصف السادس الابتدائي العراق 2024

وزارة التربية العراقية أوضحت أنه ستتاح نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2024 عبر المدارس المختلفة والموقع الإلكتروني الرسمي لهم، وأشار المسؤولون في الوزارة إلى أنهم أصدروا تعليمات للجهات المعنية بضرورة الالتزام بالدقة في عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات، وقد بدأت هذه العمليات بعد انتهاء الامتحانات.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 العراق بالرقم الامتحاني بمحافظة النجف

نتائج الصف السادس الإبتدائي في محافظة النجف تحميل Pdf

وترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني، نتائج الصف السادس الابتدائي الخارجي العام الدراسي الحالي 2023-2024 في محافظة النجف بالعراق، بعد إعلانها رسميًا من المديرية العامة للتربية في المحافظة عن الدور التمهيدي السادس الإبتدائي الخارجية.

‏إليكم نتائج السادس التمهيدي في محافظة النجف العراق 2024

الجدير بالذكر أنه يذكر أن كان تم رفع نتائج الصف السادس الإبتدائي في العراق في محافظات تربية الكرخ الثانية وتربية الكرخ الثالثة وتربية الرصافة الثانية، يُحث الطلاب وأولياء الأمور على زيارة الموقع الرسمي للوزارة للحصول على نتائج دقيقة وشاملة لأداء الطلاب في هذا الامتحان المهم.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 العراق

يمكنكم الآن استخلاص نتائج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي العراقي 2024 الدور الأول بكل يسر من خلال التالي:

الدخول على موقع نتائجنا الإلكتروني.

أو موقع وزارة التعليم العراقية .

. اضغط على نتائج الامتحانات.

قم بكتابة اسم الطالب والرقم الخاص بالامتحان.

انقر على المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

الضغط على أيقونة استعلام.

سوف تتاح كشوف النتائج على شكل ملفات بي دي إف.

حدد المحافظة التابع لها الطالب

اضغط على زر التنزيل للحصول على النتيجة وتحميلها على جهاز الكمبيوتر.

ابدأ بالبحث عن اسمك في خانة البحث.

على أن يتم رفع نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 بقية المحافظات خلال الأيام المقبلة.