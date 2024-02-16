العالم اليوم - بعد قرار الرحيل.. صورة لمبابي بقميص هذا النادي

انتم الان تتابعون خبر بعد قرار الرحيل.. صورة لمبابي بقميص هذا النادي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 فبراير 2024 03:24 مساءً - نشر نادي خيتافي الإسباني، الجمعة، صورة النجم الفرنسي كيليان مبابي بقميص الفريق.

وأرفق حساب النادي في مواقع التواصل الاجتماعي عبارة "تيك تاك"، التي تشير إلى اقتراب ضم اللاعب.

ويبدو أن النادي الإسباني يسعى للحصول على التفاعل بحساباته الافتراضية لصفقة تعتبر بعيدة عن الواقع.

وأبلغ مبابي، ناديه باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي في كرة القدم، نيته الرحيل في نهاية الموسم، حسب ما كشف مصدر مقرب من النادي لوكالة فرنس برس.

وكان مبابي (25 عاما)، الذي انضم إلى فريق العاصمة عام 2017، قادما من موناكو، قد مدّد عقده في 2022 حتى 2024، لكنه رفض الصيف الماضي تفعيل بند يسمح له بالبقاء عاما آخر في بارك دي برانس.

وسيغادر مبابي، سان جرمان، كلاعب حرّ، إلا أن الطرفين تفاوضا الصيف الماضي حول اتفاق يقضي بتنازل اللاعب عن جزء من مكافآته المذكورة في عقده وتصل قيمتها إلى "عشرات" ملايين الدولارات.

وبعد سبعة مواسم في صفوف سان جرمان، يسعى مبابي الذي بات الهدّاف التاريخي لنادي العاصمة الفرنسية، إلى خوض مغامرة جديدة، يُرجّح أن تكون في صفوف ريال مدريد الإسباني.

وسجل اللاعب (25 عاما) 20 هدفا في الدوري هذا الموسم، إذ يسعى باريس سان جيرمان للحصول على لقبه الثالث تواليا.