العالم اليوم - كلوب يكشف جاهزية محمد صلاح للعودة للملاعب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 فبراير 2024 03:24 مساءً - كشف المدرب الألماني يورغن كلوب، عن الحالة الصحية للنجم المصري محمد صلاح، بعد شهر من إصابته خلال كأس أمم إفريقيا.

وخلال مؤتمر صحفي، الجمعة، أعلن يورغن كلوب عن جاهزية محمد صلاح بشكل كامل للمشاركة مع فريقه ليفربول الإنجليزي.

وقال كلوب: "محمد صلاح عاد للتدريب بشكل كامل، بالتأكيد ذلك يعني أنه جاهز للمشاركة مع الفريق في مباراته السبت".

ويواجه ليفربول خصمه برينتفورد، يوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج محمد صلاح مصابا من مباراة منتخب مصر أمام غانا في بطولة كأس أمم إفريقيا، يوم 19 يناير الماضي، ولم يشارك منذ يومها في أي مباراة مع المنتخب أو النادي.

وأثارت إصابة صلاح جدلا بين الجماهير المصرية، بعد قرار النجم المصري العودة إلى ليفربول لتلقي العلاج، بدل البقاء مع بعثة المنتخب المصري في كوت ديفوار.

وغاب صلاح عن 8 مباريات لليفربول في جميع المسابقات، بينها لقاء القمة أمام أرسنال بالدوري، والذي خسره ليفربول 1-3.