عبد اللهيان يدعو لاجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول غزة

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أحمد جودة - القاهرة - دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية بلدان منظمة التعاون الإسلامي لبحث الوضع في غزة.

وأشار عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، إلى مخاطر استمرار الجرائم الإسرائيلبة بحق الشعب الفلسطيني، وتطورات رفح مع احتضانها لأكثر من مليون نازح، وضرورة مواجهة هذه التهديدات.

وقال إن ما يجري في غزة والضفة الغربية هو بدعم أمريكي شامل، وتطورات رفح تجري بضوء أخضر من البيت الأبيض.

وأكد على أن الحرب ليست حلا للقضية، لكن في حال فشل الحلول السياسية العاجلة ستنعكس تبعات الإبادة الإسرائيلية على أمن واستقرار المنطقة.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ133، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور، فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة 28775 قتيلا، والجرحى 68552 منذ بدء الحرب.