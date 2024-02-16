نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسائل إعلام إسرائيلية: قتيلان بإطلاق للنار جنوب إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية اليوم الجمعة مقتل إسرائيليين اثنين بحادث إطلاق للنار على موقف للحافلات في كريات ملاخي بعسقلان جنوب إسرائيل.

وفي وقت سابق من هذا اليوم أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة في الحادث وتحييد المهاجم.

من جهتها أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية توجه إلى موقع حادث إطلاق النار في كريات ملاخي.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ان حادث إطلاق النار خطير للغاية، دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول ملابسات الاعتداء.