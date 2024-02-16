العالم اليوم - بعد بيانات أسعار المنتجين.. تحركات طفيفة لمؤشرات "وول ستريت"

انتم الان تتابعون خبر بعد بيانات أسعار المنتجين.. تحركات طفيفة لمؤشرات "وول ستريت" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 فبراير 2024 06:24 مساءً - لم تشهد المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" تحركا كبيرا عند الافتتاح، الجمعة، وذلك بعد صدور تقرير عن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تضمن بيانات فاقت التوقعات وقوضت الآمال في خفض قريب لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وتراجع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، إلى 0.9 بالمئة على أساس سنوي في يناير الماضي، مقابل توقعات بأن يتراجع إلى 0.6 بالمئة، وذلك من مستواه المسجل في ديسمبر عند 1 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في أميركا خلال يناير إلى 0.3 بالمئة، مقابل -0.1 بالمئة في ديسمبر.

تحركات الأسهم

هبط المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 21.41 نقطة بما يعادل 0.06 بالمئة إلى 38751.71 نقطة.

وفتح المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" مرتفعا بواقع 1.40 نقطة أو بنسبة 0.03 بالمئة إلى 5031.13 نقطة.

وصعد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 4.26 نقطة أو بنسبة 0.03 بالمئة إلى 15910.43 نقطة.