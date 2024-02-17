مصرع شخص وفقدان 4 آخرين إثر انهيار مبنى فى مدينة فلورنسا الإيطالية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الجمعة، مصرع شخص وفقدان أربعة آخرين إثر انهيار مبنى سابق التجهيز لسوبر ماركت في مدينة فلورنسا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الحادث وقع عندما انقلبت عارضة خرسانية مسلحة فوق المبنى ما أدى إلى انهياره، فيما أفادت السلطات المحلية بأن فرق الإنقاذ تبذل الجهود للبحث عن المفقودين، وتخشى ارتفاع عدد القتلى لا سيما أنه تم نقل ثلاثة عمال - تم انتشالهم من تحت أنقاض المبنى المنهار - إلى المستشفيات المحلية، وهم فى حالة حرجة.

وأوضحت السلطات أنه كان هناك نحو 50 عاملا في الموقع وقت وقوع الحادث، فيما أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلونى عن تعازيها، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وأكدت أنها تتابع التطورات عن كثب.