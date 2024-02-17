نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرنسا تعلن تقديم ثلاثة مليارات يورو دعما عسكريا إضافيا لأوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت فرنسا عن تقديم ثلاثة مليارات يورو دعما عسكريا إضافيا لأوكرانيا، وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إننا سنواصل دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، مؤكدا أن أوكرانيا تحارب روسيا من أجل الأمن الأوروبي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى أنه يآمل انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، مؤكدا أن روسيا فقدت مصداقيتها على المسرح الدولي.

وتابع أن وفاة نافالني تعبر عن ضعف الكرملين والخوف من أي معارضة، وكذلك بوتين أصبح جهة فاعلة لعدم الاستقرار العالمي، مضيفا أن روسيا تنكر سيادة أوكرانيا على أراضيها.