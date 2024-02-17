العالم اليوم - غزة: ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى نحو 29 ألفا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 فبراير 2024 01:25 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إلى نحو 29 ألف قتيل وحوالي 69 ألف جريح.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان إن القوات الإسرائيلية ارتكبت 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 83 قتيلا و125 جريحا، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضافت أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 28858 شهيد و68677 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأشارت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكانت التقارير اليوم السبت أفادت بمقتل 10 أشخاص على الأقل باستهداف الجيش الإسرائيلي لمنزل عائلة يونس خلف بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأطلق الجيش الإسرائيلي النار تجاه الأهالي شرقي حي الشجاعية بغزة، فيما قصفت مدفعيته مواقع شمال مدينة غزة، بالإضافة إلى المناطق الجنوبية الشرقية من دير البلح وسط القطاع.

ونفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية على حي الزيتون بغزة خلال الليلة الماضية، بينما استهدف الجيش شمال منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.