العالم اليوم - انخفاض جديد.. منصات الحفر الأميركية تتراجع للمرة الثانية

انتم الان تتابعون خبر انخفاض جديد.. منصات الحفر الأميركية تتراجع للمرة الثانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 فبراير 2024 01:25 مساءً - قالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة الجمعة، إن شركات الطاقة الأميركية خفضت هذا الأسبوع عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للمرة الثانية في ثلاثة أسابيع.

وانخفض عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بمقدار اثنين إلى 621 في الأسبوع المنتهي في 16 فبراير.

وقالت بيكر هيوز إن هذا يجعل إجمالي عدد منصات الحفر منخفضًا بمقدار 139 منصة، أو أقل بنسبة 18 بالمئة عن هذا الوقت من العام الماضي.

وقالت بيكر هيوز إن عدد منصات النفط الأميركية انخفض بمقدار اثنين إلى 497 هذا الأسبوع، في حين لم تتغير منصات الغاز عند 121.

وتراجع عدد منصات النفط والغاز في الولايات المتحدة بنحو 20 بالمئة في عام 2023 بعد ارتفاعه بنسبة 33 بالمئة في عام 2022 و67 بالمئة في عام 2021.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأميركي حوالي 10 بالمئة حتى الآن في عام 2024 بعد انخفاضها بنسبة 11 بالمئة في عام 2023. وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للغاز الأميركي بنحو 37 بالمئة حتى الآن في عام 2024 بعد انخفاضها بنسبة 44 بالمئة في عام 2023.

تستهدف شركات النفط الكبرى حقول نفط جديدة يمكن أن تكون مربحة حتى لو انخفضت أسعار الخام إلى حوالي 30 دولارًا للبرميل، مستفيدة من ارتفاع الطلب للعام الثالث على التوالي لإعادة تشكيل محافظها الاستثمارية وسط حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الصناعة.

في الوقت نفسه، صرح بعض منتجي الغاز بأنهم سيخفضون الإنفاق ويقللون من أنشطة الحفر بعد انخفاض حاد في الأسعار إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف هذا الأسبوع. ومع ذلك، أشار المحللون إلى أن تخفيضات الحفارات هذه لن تظهر في البيانات على الأرجح إلا بعد بضعة أشهر.

صرحت تسعة عشر شركة من شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة التي يتابعها شركة الخدمات المالية الأمريكية TD Cowen أنها تخطط لخفض الإنفاق بنسبة 3 بالمئة تقريبًا في عام 2024 مقارنة بعام 2023.

في عام 2023، صرحت 25 شركة من شركات الاستكشاف والإنتاج التي تتابعها TD Cowen أنها تخطط لزيادة الإنفاق بنسبة 27 بالمئة، تقريبًا مقارنة بالعام السابق بعد زيادة الإنفاق بنسبة 40 بالمئة تقريبًا في عام 2022 و 4 بالمئة في عام 2021.