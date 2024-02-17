المستشار الألماني يدعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي في حربها على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 01:32 مساءً - دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي في عملياتها العكسرية في قطاع غزة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالقواعد والقانون الدولي في حماية المدنيين.

وشدد شولتس، خلال كلمته بمؤتمر ميونيخ للأمن اليوم السبت، على ضرورة وصول المساعدات الانسانية الاغاثية إلى قطاع غزة، موضحا أن بلاده تناقش مع إسرائيل ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان القطاع.

وأشار إلى أن ألمانيا تناقش مع العديد من القادة في الشرق الأوسط سبل التوصل إلى حل للنزاع يكون على أساس الدولتينن مضيفا «نعمل مع بعض الدول في المنطقة على أن لا تتسع جبهات القتال وألا يكون هناك جبهة قتال في الشمال».

وأضاف المستشار الألماني: «يمكن للفسطينيين أن يعتمدوا علينا وعلى الاتحاد الأوروبي في السعى للتوصل إلى سلام وحل الدولتين»

واستطرد شولتس تصريحاته بأن يجب على أوروبا أن تهتم بأمنها بشكل أكبر بغض النظر عمن سينتصر في الانتخابات الأميركية أو كيف ستنتهي الحرب في أوكرانيا.

وأكد قائلا: «نعمل على تقوية قدراتنا الدفاعية والاستراتيجية الأمنية على مستوى الناتو بالتنسيق مع فرنسا وبريطاني»، مستطردا: «نجري نقاشات معمقة مع كل من باريس ولندن بشأن تطوير أسلحة دقيقة المدى».

وأعرب اعتزام بلادن انفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي لتعزيز استراتيجية الدفاع الألمانية.

وأردف: «نحن لسنا الرجل المريض في أوروبا وأطمئن الجميع سنتمكن من القيام بمهمتنا والاقتصاد الألماني سيعود كما كان».