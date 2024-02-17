نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في موقف نادر منذ بداية الحرب.. مبعوث أمريكي كبير ينتقد إسرائيل علنًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في موقف أمريكي نادر، انتقد مبعوث أمريكي كبير إسرائيل علنًا، قائلًا إن إسرائيل لم تقدم أدلة محددة على أن حماس تقوم بتحويل مساعدات الأمم المتحدة وإن عمليات القتل التي نفذتها في الآونة الأخيرة لقادة شرطة غزة الذين يحرسون قوافل الشاحنات جعلت من "المستحيل عمليًا" توزيع البضائع بأمان.

وقال ديفيد ساترفيلد، المبعوث الخاص لإدارة بايدن للشرق الأوسط للقضايا الإنسانية، إنه مع رحيل رجال الشرطة المرافقين للشحنات في أعقاب الضربات الإسرائيلية، سيزيد استهداف العصابات الإجرامية للقوافل. كما قال ساترفيلد إن الفوضى والاحتجاجات الإسرائيلية المنتظمة عند نقاط العبور من قبل أولئك الذين يعارضون دخول المساعدات إلى غزة قد عطلت عملية التسليم والتوزيع.

وأضاف في حديثه لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي يوم الجمعة: “نحن نعمل مع الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي لمعرفة الحلول التي يمكن إيجادها هنا لأن الجميع يريد أن يرى استمرار المساعدة". مشيرًا إلى أن الحل "سيتطلب عودة شكل من أشكال الحراسة الأمنية".



وقال ساترفيلد وفقًا لوكالة الأنباء الأمريكية، أسوشيتد برس، إن المسؤولين الإسرائيليين لم يقدموا “أدلة محددة على تحويل أو سرقة مساعدات الأمم المتحدة"، لكن المتشددين لديهم مصالحهم الخاصة في استخدام "قنوات أخرى للمساعدة... لتحديد أين تذهب المساعدة ولمن".

وحتى قبل الانتكاسة الأخيرة، قالت الولايات المتحدة إن المساعدات التي تصل إلى غزة غير كافية على الإطلاق. ويتجمع أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في مدينة رفح الجنوبية على الحدود مع مصر بعد أن استجابوا لأوامر الإخلاء الإسرائيلية. ومع ذلك، لا يوجد مكان آمن، حيث تشن إسرائيل أيضًا غارات جوية على رفح.

الهجوم الإسرائيلي على رفح

وأدى الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي، الذي نجم عن هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، إلى مقتل أكثر من 28 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في القطاع الذي تديره حماس. وتسبب في دمار واسع النطاق، ونزوح نحو 80% من السكان، وتسبب في أزمة إنسانية.

ويقول سكان منطقة رفح إنه من الشائع أن تحاول مجموعات من الأطفال والمراهقين إيقاف الشاحنات أثناء دخولها غزة والاستيلاء على الإمدادات.

وفتحت الشرطة النار يوم الجمعة بعد أن هاجم حشد من الناس شاحنة مساعدات خرجت من معبر رفح مع مصر. وقال وائل أبو عمر، المتحدث باسم هيئة المعابر المحلية، أنه نجم عن ذلك مقتل أحد الأشخاص.

وزعمت إسرائيل مرارًا وتكرارًا أن حماس تقوم بتحويل المساعدات، بما في ذلك الوقود، بعد دخولها غزة، وهو ادعاء نفته وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة. وفي الأسبوع الماضي، أدت غارة جوية إسرائيلية على سيارة إلى مقتل ثلاثة من كبار قادة الشرطة في رفح، التي تعد أول نقطة دخول لإيصال المساعدات. وقتل ضابطان آخران في غارة أخرى.



وتخضع قوة الشرطة لسيطرة وزارة الداخلية التي تديرها حماس، لكن ساترفيلد أشار إلى أنها تضم أيضا أولئك الذين انضموا قبل سيطرة حماس على غزة في عام 2007.