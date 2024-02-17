العالم اليوم - بلينكن: ثمة فرصة استثنائية لإسرائيل للاندماج في الشرق الأوسط

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 فبراير 2024 03:24 مساءً - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إن هناك "فرصة استثنائية" في الأشهر المقبلة لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط مع رغبة الدول العربية في تطبيع العلاقات معها.

وقال وزير الخارجية الأميركية، في حديثه خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، إن "هناك فرصة استثنائية لإسرائيل في الأشهر المقبلة فيما يتعلق باندماجها".

وأضاف بلينكن قائلا: "تقريبا كل دولة عربية الآن تريد حقا دمج إسرائيل في المنطقة لتطبيع العلاقات"، وفقا لرويترز.

وسلط بلينكن الضوء أيضا على الضرورة "العاجلة" للمضي قدما في إقامة دولة فلسطينية تضمن كذلك أمن إسرائيل.

وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن هناك جهودا حقيقية تقودها الدول العربية لإصلاح السلطة الفلسطينية.