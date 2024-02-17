العالم اليوم - الكونغو الديموقراطية تتهم رواندا باستهداف مطار غوما بمسيرات

وبحسب وكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم الجيش الكونغولي في شمال كيفو، اللفتنانت كولونيل غيوم ندجيكي، في مقطع فيديو بثه المكتب الاعلامي للحاكم، إن هذه المسيرات "استهدفت طائرات تابعة للقوات المسلحة" في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأشار المتحدث باسم الجيش، إلى أن هذه الطائرات "لم تُصَب" ولكن "الطائرات المدنية هي التي تضررت".