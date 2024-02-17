7060 معتقلاً فلسطينياً في الضفة منذ 7 أكتوبر

7060 معتقلاً فلسطينياً في الضفة منذ 7 أكتوبرارتفع عدد المعتقلين بالضفة الغربية المحتلة، إلى 7060 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 20 شخصاً، بحسب هيئتين معنيتين بشؤون الأسرى، السبت.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير، في بيان مشترك، إن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، ترتفع إلى نحو 7060" تشمل من استمر اعتقالهم أو أفرج عنهم لاحقا.

ووفق البيان، اعتقل الجيش الإسرائيلي "منذ صباح أمس (الجمعة) وحتّى صباح اليوم (السبت) 20 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة من نابلس، وأسرى سابقون، وأفراد من عائلة شهيد القدس".

وذكر البيان أن عمليات الاعتقال "تركزت في الخليل (جنوب)، ورام الله والقدس (وسط)، ونابلس وجنين وسلفيت (شمال)".

وأشار البيان إلى أن عمليات الاعتقال رافقها تنكيل بالمواطنين والاعتداء عليهم بالضرب، إضافة إلى عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على أموال، ومركبات.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات اعتقالات ومداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، يصحبها إطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام على الشباب الفلسطينيين، وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.