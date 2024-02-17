العالم اليوم - الجيش الأميركي يتصدى لهجوم حوثي على سفينة تجارية

انتم الان تتابعون خبر الجيش الأميركي يتصدى لهجوم حوثي على سفينة تجارية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 فبراير 2024 05:26 مساءً - قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، يوم السبت، إن قواتها وجهت ضربتين لصاروخ كروز مضاد للسفن وقارب مسير أُطلقا من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضافت "سنتكوم" في منشور على منصة إكس أن أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن أُطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون على البحر الأحمر باتجاه السفينة التجارية (إم.تي بولوكس) بين الساعة 1:15 ظهر الجمعة والواحدة صباح يوم السبت.

وذكرت أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار للسفينة أو أي سفينة أخرى في المنطقة.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت جماعة الحوثي استهداف ناقلة نفط بريطانية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ، مشيرة إلى أن الإصابة كانت "مباشرة".

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية، يحيى سريع، إن الحوثيين استهدفوا سفينة النفط البريطانية "بولوكس" بصواريخ في البحر الأحمر.