نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الأفريقي يدين الهجوم الإسرائيلي على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دان القادة والزعماء في قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يوم السبت، الهجوم الإسرائيلي على غزة ودعوا إلى "إنهائه فورا".

وقال موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إن الهجوم الإسرائيلي هو الانتهاك "الأكثر فظاظة" للقانون الإنساني الدولي، واتهم إسرائيل بـ "إبادة" سكان غزة.

تحدث فقي إلى جانب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الذي ألقى كلمة أمام القمة أيضًا.

قال فقي: "كونوا مطمئنين أننا ندين بشدة هذه الهجمات التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية (...) نريد أن نؤكد لكم تضامننا مع شعب فلسطين".برس

أشاد غزالي عثماني، رئيس جزر القمر والرئيس المنتهية ولايته للاتحاد الأفريقي، بالقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بينما دان "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين تحت أنظارنا".

قال عثماني: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يغمض عينيه عن الفظائع التي ترتكب، والتي لم تخلق الفوضى في فلسطين فحسب، بل كانت لها أيضا عواقب وخيمة في بقية العالم".