موريتانيا تتسلم الرئاسة الدورية الاتحاد الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم السبت، الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي لسنة 2024، جاء ذلك خلال حفل افتتاح الدورة العادية الـ37 للجمعية العامة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا.

ويأتي تسلم ولد الشيخ الغزواني للرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي من دولة جزر القمر، بعد إجماع الدول الأعضاء في إقليم الشمال الإفريقي على اختيار موريتانيا لتمثيلها كرئيسة دورية للاتحاد. حسب الوكالة الموريتانية للأنياء.

وتنظم الدورة العادية الـ37 لأعمال القمة الإفريقية، هذه السنة تحت شعار: "تعليم إفريقيا متكيفة مع القرن الواحد والعشرين.

وتغيب ست من الدول الأعضاء الـ55 عن القمة بعد تعليق عضويتها بسبب انقلابات، إذ انضمّت الغابون والنيجر عام 2023 إلى الدول المحظورة وهي مالي غينيا والسودان وبوركينا فاسو.