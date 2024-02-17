نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فكي" في قمة أديس أبابا.. غزة تتصدر و"أوجاع" إفريقيا على الطاولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت حرب غزة كلمة رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي بافتتاح القمة الأفريقية، فيما لم تغب أزمات القارة عن تشخيص يبحث عن حلول.

وانطلقت، اليوم السبت، بالعاصمة الإثيوبية، فعاليات القمة الأفريقية بنسختها الـ37، في اجتماعات تستمر يومين وتناقش صراعات القارة وأزماتها.

وفي كلمته بافتتاح القمة، قال فكي إن «الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لإبادة جماعية»، مؤكدا تضامن تكتل القارة السمراء الكامل مع الشعب الفلسطيني.

وطالب فكي بـ«حصول الشعب الفلسطيني على كامل حريته»، واصفا قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة بـ«الانتصار لكل الدول المساندة للقضية الفلسطينية».

أزمات إفريقيا

وفي حديثه عن الملف الليبي، اعتبر رئيس المفوضية الأفريقية أن هذا البلد «لا يزال منقسما وواقعا تحت التدخلات الخارجية».

وأضاف أن «السودان ممزق ويعيش في فوضى تامة»، داعيا إلى حل سياسي في هذا البلد بمشاركة منظمة «إيغاد» والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي

ويشهد السودان أزمة منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، في صراع لم يضع أوزاره منذ أشهر.

ويرفض قادة الجيش عقد لقاء مباشر مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، كما رفضوا مبادرات أفريقية ومن منظمة "إيغاد" لرأب الصدع وإنهاء المأساة التي يعيشها البلد العربي الأفريقي.

وتسببت المعارك في نزوح ملايين السودانيين ومقتل الآلاف وترد غير مسبوق في القطاعات الصحية والخدمية وافتقار للأمن.