نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط: قطاع غزة لا يزال يتعرض لحرب همجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه بقدر ما وحدت حرب غزة مواقف الدول المتضامنة مع الحق الفلسطيني فإنها كشفت «عجزا دوليا».

جاء ذلك في كلمة ألقاها أحمد أبوالغيط بافتتاح فعاليات القمة الأفريقية، المنعقدة في نسختها الـ37 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وانطلقت، السبت، فعاليات القمة الأفريقية بنسختها الـ37، في اجتماعات تستمر يومين وتناقش صراعات القارة وأزماتها.

وفي كلمته، قال أبوالغيط، إن «قطاع غزة لا يزال يتعرض لحرب همجية»، معتبرا أن هذه «الحرب الوحشية على قطاع غزة تعكس عجزا دوليا».

وأضاف: «الحرب على قطاع غزة وحدت مواقف الدول المتضامنة مع الحق الفلسطيني»، مثمنا المواقف الأفريقية التي عبرت عن انحيازها للعدالة وحقوق الإنسان.

وفي الملف السوداني، حذر أبوالغيط من أن «الحرب تزداد ضراوة وشدة»، داعيا إلى ضرورة «دعم جهود وقف إطلاق النار بشكل دائم ومستدام والتوصل إلى تسوية سياسية».

وفي الشأن الليبي، دعا المسؤول العربي «جميع الأطراف إلى اللجوء للحل السياسي وإزالة العقبات أمام التوصل إلى الانتخابات».

وطغت حرب غزة على الكلمات الافتتاحية للقمة التي تعقد في سياق ملتهب.

وتغيب 6 من الدول الأعضاء الـ55 عن القمة، بعدما تمّ تعليق عضويتها بسبب انقلابات، إذ انضمّت الغابون والنيجر عام 2023 إلى الدول المحظورة وهي مالي غينيا والسودان وبوركينا فاسو.

وكانت حرب غزة تصدرت كلمة رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي بافتتاح القمة الأفريقية.

وفي كلمته بافتتاح القمة، قال فكي إن «الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لإبادة جماعية»، مؤكدا تضامن تكتل القارة السمراء الكامل مع الشعب الفلسطيني.

وطالب فكي بـ«حصول الشعب الفلسطيني على كامل حريته»، واصفا قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة بـ«الانتصار لكل الدول المساندة للقضية الفلسطينية».