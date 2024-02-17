نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستاذ علاقات دولية يوضح في حوار خاص لـ "دوت الخليج" أهمية عودة العلاقات المصرية التركية على دول الجوار خاصَّة في غزة وليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ◄عودة العلاقات المصرية التركية عكست كسر من الجمود الدبلوماسي

◄انضمام تركيا للموقف المصري تجاه غزة يعتبر نجاح للدبلوماسية المصرية

◄عودة العلاقات المصرية التركية ستساهم في الضغط على إسرائيل حول غزة

◄أهم انعكاسات عودة العلاقات المصرية التركية الملف الخاص بغزة والملف الليبي

◄التوافق والتناسق بين الدولتين سيؤدي بالمصلحة إلى تحقيق الاستقرار في دول الجوار

◄عودة العلاقات المصرية التركية ستكون لها تداعيات جيدة على السياسية الخارجية المصرية

بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر، في زيارة تعد هي الأولي منذ أكثر من 11 عامًا، لبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات، ومناقشة القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، خاصة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتحدث الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية والأمن القومي بجامعة القاهرة، في حوار خاص لموقع "دوت الخليج"، عن عودة العلاقات المصرية التركية، وانعكاساتها على دول الجوار.

◄ماذا عن عودة العلاقات المصرية التركية؟

العلاقات المصرية التركية، عكست كسر من الجمود الدبلوماسي في العلاقات بين القاهرة وأنقرة نتيجة تدخل المصلحة في الأمور السياسية.

◄هل نجحت الدبلوماسية المصرية في تغيير المواقف الدولية لصالح غزة؟

تركيا أعلنت عن موقفها الرسمي مما يحدث في غزة، وضمت موقفها تجاه الموقف المصري، وهذا يعتبر نجاح للدبلوماسية المصرية، وكانت لمصر سابقة نجاح في عملية الرصاص المصبوب ديسمبر 2008 ويناير 2009، عندما حدث تنسيق مصري تركي للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.

◄هل ستؤثر عودة العلاقات المصرية التركية على الأزمة الفلسطينية؟

العلاقات المصرية التركية، ستساهم في الضغط على إسرائيل بطريقة غير مباشرة من خلال محاولة عمل تكتل شرق أوسطي، وإسرائيل تحتاج هذا التكتل، وبالتالي سعمل نوع ما من الضغط الغير مباشر على إسرائيل من جانب تركيا لأنها أكبر مستورد للسلاح الإسرائيلي في الشرق الأوسط.

◄ما هي انعكاسات عودة العلاقات المصرية التركية على دول المنطقة؟

من أهم انعكاسات عودة العلاقات بين مصر وتركيا، الملف الخاص بغزة والملف الليبي، حيث أن تعارض قوتين مثل مصر وتركيا في ليبيا سيؤدي إلى عدم الاستقرار في الشأن الداخلي الليبي، لكن عندما يحدث توافق وتناسق ما بين الدولتين سيؤدي بالمصلحة إلى تحقيق الاستقرار في دول الجوار الجغرافي لمصر خاصَّة ليبيا.

◄هل لتركيا تواجد في السودان؟

تركيا لها تواجد في السودان، لكن السودان دخل مسرح عمليات الدول الكبري ودخل فيه أطراف دولية.

◄ماذا تنتظر مصر بعد عودة علاقاتها بتركيا؟

مصر تحاول أن تعزز من دورها في الشرق الاوسط، أو استعادة دورها الاقليمي من خلال تطوير العلاقات الاستراتيجية مع القوى الإقليمية المؤثرة في المنطقة، والتي سوف تكون لها تداعيات جيدة تٌخَدْم على السياسية الخارجية المصرية خاصَّة في ملفات دائرة دول الجوار.

◄ما هي ثمار عودة العلاقات المصرية التركية؟

المصلحة هنا كبيرة جدا من أهمها تركيا دولة كبيرة في الشرق الأوسط دولة إقليمية لها دور إقليمي وتدخلات في أكثر من جانب ولها مصالح، ومصالها هنا ومن أهم المصالح مصلحتها مع إسرائيل لأنها هي أكبر مستورد للسلاح الإسرائيلي في الشرق الأوسط وفيها علاقات استراتيجية كبيرة جدًا على المستوى الاقتصادي و خاصَّة في المجال السياحي ومجال الخدمات بينهما، والتي من الممكن أن تستخدمها مصر في الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة.

◄هل عودة العلاقات المصرية التركية ستعطي المنطقة وجها جديدًا؟

ستحقق الاستقرار في دول الجوار، وستكون لها تداعيات جيدة في ملفات دائرة في هذه الدول.