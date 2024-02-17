إثيوبيا تعالج أزمة «منع الرئيس الصومالي» ببيان توضيحي

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أحمد جودة - القاهرة - ردت الحكومة الإثيوبية، اليوم السبت، على اتهامات بشأن منعها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من دخول مقر انعقاد القمة الأفريقية.

وفي وقت سابق اليوم، اتهم الرئيس الصومالي الأمن الإثيوبي بمحاولة منع وصوله إلى قمة الاتحاد الأفريقي.

لكن الحكومة الإثيوبية أصدرت على الفور بيانا توضيحيا، قالت فيه إن "الوفد الصومالي رفض تعيين أفراد أمن إثيوبيين".

وأشارت إلى أن "أفراد الأمن التابعين للوفد الصومالي حاولوا دخول مقر الاتحاد الأفريقي بالأسلحة، الأمر الذي منعه الأمن الإثيوبي".

وشددت الحكومة الإثيوبية على أن الرئيس الصومالي لقي ترحيبا حارا عند وصوله إلى أديس أبابا، على غرار ما جرى مع جميع الرؤساء المشاركين في القمة باعتبارها الدولة المضيفة.

وكانت أعمال القمة الأفريقية في نسختها الـ37 قد انطلقت اليوم السبت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتستمر على مدار يومين، حيث تناقش صراعات القارة وأزماتها.

والعلاقات بين مقديشو وأديس أبابا تشهد توترا، على خلفية توقيع إثيوبيا اتفاقا مع أرض الصومال، تتيح لأديس أبابا منفذا على البحر، ما تعتبره مقديشو مساسا بسيادتها.