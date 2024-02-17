العالم اليوم - نتنياهو: عدم تنفيذ العملية في رفح يعني خسارة الحرب ضد حماس

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو: عدم تنفيذ العملية في رفح يعني خسارة الحرب ضد حماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 فبراير 2024 09:28 مساءً - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، أن على الجيش الإسرائيلي أن ينفذ عمليته في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، لأن عدم قيامه بذلك يعني "خسارة الحرب" ضد حماس.

كما أكد نتنياهو في مؤتمر صحافي في القدس أن عملية رفح سيتم تنفيذها حتى لو تم التوصل إلى اتفاق مع حماس للإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون في قطاع غزة.

وقال نتنياهو إنه أرسل مفاوضين إلى محادثات الهدنة في القاهرة بناء على طلب الرئيس الأميركي جو بايدن، "إلا أنهم لم يعودوا لاستكمال محادثات أخرى لأن "طلبات حماس ضرب من ضروب "الخيال".

وأضاف أن لا طائل من استكمال المفاوضات ما لم تغير حماس مطالبها.

وتابع نتنياهو في تصريح للصحفيين أنه لا يمكن إبرام اتفاق دبلوماسي موسع مع الفلسطينيين إلا عبر مفاوضات مباشرة بدون أي شروط مسبقة.