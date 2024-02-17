إيطاليا: أوكرانيا ستنضم للاتحاد الأوروبى والناتو بعد انتهاء الحرب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 09:35 مساءً - أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم السبت، انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، لافتًا أن ذلك لا يمكن أن يحدث وهي لا تزال تخوض حربًا مع روسيا.

وأضاف تاياني، في مؤتمر ميونيخ للأمن "الرسالة إلى روسيا واضحة للغاية: أوكرانيا ستصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك سنعمل على أن تكون أوكرانيا عضوًا في حلف شمال الأطلسي".

لكنه أوضح أن انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي مستحيل وهي لا تزال عالقة في صراع عسكري مع روسيا.

وتابع: "علينا أن نكون حذرين للغاية"، لأن خوض عضو في الحلف حربًا مع روسيا "يعني حربًا عالمية ثالثة".