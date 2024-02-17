بلينكن يبحث مع علييف تحقيق السلام الدائم بين أذربيجان وأرمينيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 09:35 مساءً - بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت مع الرئيس الأذري إلهام علييف تحقيق السلام الدائم بين أذربيجان وأرمينيا.

جاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن التقى اليوم مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، حيث شدد الوزير على أهمية العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وأذربيجان.

سلط بلينكن الضوء على دعم الولايات المتحدة لعقد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين الناجح في باكو في نوفمبر المقبل.

ناقش بلينكن وعلييف الجهود المبذولة لتحقيق اتفاق سلام دائم بين أرمينيا وأذربيجان، حيث أكد بلينكن دعم الولايات المتحدة للإتمام الناجح لتلك الجهود، بناء على المفاوضات السابقة.

شدد الوزير على أهمية التزام أذربيجان بتعهداتها والتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.