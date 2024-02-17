العالم اليوم - البرهان: معركة "الكرامة" مستمرة حتى هزيمة "الدعم السريع"

انتم الان تتابعون خبر البرهان: معركة "الكرامة" مستمرة حتى هزيمة "الدعم السريع" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 فبراير 2024 10:26 مساءً - قال القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، يوم السبت، إن "معركة الكرامة مستمرة حتى هزيمة قوات الدعم السريع ومن عاونها".

وقال البرهان في كلمة ألقها في الفريقة الثالثة مشاة في شندي شمال السودان، إن الجيش لن يترك السلاح "إلا بعد القضاء على المتمردين"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

ودعا قائد الجيش السوداني قوات الدعم السريع، إلى "الاحتكام لصوت العقل والخروج من ولايتي الجزيرة والخرطوم".

وفي ديسبمبر الماضي، سيطرت قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة، عقب انسحاب الجيش منها بعد معارك استمرت نحو 3 أيام. وتسيطر على أجزاء واسعة من العاصمة السوداني وإقليمي كردفان ودارفور في غرب البلاد