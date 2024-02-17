نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انسحاب كييف.. روسيا تعلن السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت روسيا، اليوم السبت، عن السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا في شرق أوكرانيا، وذلك بعد أن انسحبت قوات كييف من هذه المدينة الصناعية، التي شكلت مركزا للمعارك منذ أشهر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الوزير سيرغي شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين السبت في الكرملين السيطرة على هذه المدينة، التي كانت موقعا دفاعيا قويا للقوات المسلحة الأوكرانية.

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيشه بـ "الانتصار المهم" المتمثل في السيطرة على مدينة أفدييفكا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف "استمع فلاديمير بوتين في الكرملين إلى تقرير وزير الدفاع سيرغي شويغو عن السيطرة على أفدييفكا. هنأ الرئيس جنودنا ومقاتلينا بهذا الانتصار المهم".

وعلى الجانب الآخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن الانسحاب من أفدييفكا قرار عادل لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح.

وأضاف "لتجنّب أن نكون محاصرين، قررنا الانسحاب على خطوط أخرى. هذا لا يعني أن الناس تراجعوا بضعة كيلومترات وأن روسيا استولت على شيء ما، هي لم تستولِ على شيء".

واضطرت أوكرانيا إلى التخلي عن مدينة أفدييفكا مركز القتال العنيف في شرق البلاد، التي باتت مدمرة إلى حد كبير، في خضم نقص متزايد في الموارد، وتعثر المساعدات العسكرية الأميركية، في حين عززت روسيا قواتها بمزيد من العناصر والذخيرة للسيطرة على أفدييفكا قبل أيام من الذكرى السنوية الثانية لبدء الهجوم الروسي في 24 فبراير.

وفجر السبت، أعلن القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي انسحاب الوحدات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا والانتقال إلى الدفاع "على خطوط أكثر فائدة".