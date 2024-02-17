نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل جندي تركي إثر هجوم على قاعدة عسكرية شمال العراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم السبت، عن مقتل جندي تركي وإصابة آخر جراء هجوم على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق.

وقالت الوزارة، إن محاولة اقتحام حدثت في القاعدة العسكرية التركية في منطقة عملية قفل المخلب في شمال العراق، وقتل جندي خلال الاشتباك الذي أعقبها.

وتعرضت القاعدة العسكرية التركية لهجوم شنه حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة "منظمة إرهابية".

وفي الشهرين الماضيين، قُتل 17 جنديًا تركيًا في هجمات منفصلة على قواعد عسكرية تركية في شمال العراق.

وينفذ الجيش التركي بانتظام عمليات عسكرية برية وجوية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومواقعهم في شمال العراق، سواء في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي أو في منطقة سنجار الجبلية.

