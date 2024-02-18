نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر الفلسطيني: دبابات الاحتلال تحاصر مستشفى ناصر من جميع الجهات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، أن الأوضاع في مستشفى ناصر خطيرة للغاية، مضيفة: "الاحتلال أجبر المرضى والطواقم الطبية على إخلاء مستشفى ناصر".

وأضافت، أن "مستشفى ناصر بلا ماء ولا طعام ولا أكسجين" منوهة إلى أن "الدبابات الإسرائيلية تحاصر المستشفى من جميع الجهات".

وأكدت: "هناك شح كبير في دخول المساعدات إلى قطاع غزة بسبب عرقلة الاحتلال وتشديد الإجراءات".

