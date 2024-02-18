أحمد جودة - القاهرة - بعد العطلة الربيعية.. وزارة التربية العراقية تُعلن استئناف دوام المدارس في العراق 2024

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في دولة العراق عن موعد استئناف الدوام في المدارس، خاصة بعد ظهور النتائج وانتهاء العطلة الربيعية، وفي هذا السياق قامت وزارة التربية العراقية، بالإعلان عن استئناف الدوام في المدارس بداية من غد الأحد الموافق 18 من شهر فبراير 2024، يأتي ذلك في إطار توجيه وزير التربية العراقية، إبراهيم نامس الجوري، بأن تتوجه جميع المديريات العامة للتربية بإستئناف الدوام في جميع الهيئات التعليمية والتدريسية والطلبة والتلاميذ في عموم العراق بداية من غدًا.

استثناف الدراسة في العراق غدًا الأحد

وافقت العطلة الربيعية في العراق يوم 1 فبراير 2024، واستمرت إلى يوم السبت الموافق 17 من شهر فبراير 2024، على أن يتم استئنافها بداية من غدًا، إضافة إلى وزارة التربية العراقية في هذا الوقت تبذل قصارى جهدها من أجل الإعلان عن جميع النتائج الخاصة بالمراحل الدراسية، في إطار أن يتمكن كل طالب وطالبة من التعرف على الدرجات التي حصل عليها في الدور الأول، ويتم الإستمرار لإستكمال الدراسة بالدور الثاني.

خطوات استخراج نتائج الطلاب في العراق

وفرت وزارة التربية العراقية، إمكانية الحصول على نتائج الطلاب في العراق، وفقًا للخطوات التي تتمثل في التالي:-