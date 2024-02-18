العالم اليوم - زلزال بقوة 5 درجات يهز مدينة مكسيكية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 فبراير 2024 03:24 صباحاً - ذكر المركز القومي لرصد الزلازل في المكسيك أن زلزالا بلغت قوته 5 درجات وقع قرب منتجع أكابولكو على ساحل المحيط الهادي، السبت.

وكتب مارتي باتريس رئيس بلدية العاصمة مكسيكو سيتي على منصة "إكس"، أن الإنذار من الزلازل دفع سكان المدينة إلى مغادرة منازلهم، لكن لم تقع أضرار.

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