نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| "معاريف".. الشروط الأميركية قبل توريد الذخائر الدقيقة إلى إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل| "معاريف".. الشروط الأميركية قبل توريد الذخائر الدقيقة إلى إسرائيل، كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن شرط وضعته الولايات المتحدة على إسرائيل قبل الموافقة على توريدها بذخائر دقيقة التوجيه، وهذا يمثل وسيلة جديدة للضغط من الولايات المتحدة على حليفتها الإسرائيلية الأهم في الشرق الأوسط.

تجميد بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

ووفقًا لتقرير الصحيفة، تعتزم الولايات المتحدة تسليم إسرائيل شحنة كبيرة من الأسلحة، تشمل قنابلًا وصواعق، ولكن بشرط تجميد بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

عدم الموافقة على أي خطة لبناء مستوطنات جديدة في منطقة "E1"

ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين الذين تحدثوا للصحيفة، يشير هذا الشرط إلى عدم الموافقة على أي خطة لبناء مستوطنات جديدة في منطقة "E1" المجاورة للقدس خلال الستة أشهر الأخيرة.

شرطًا أميركيًا لمواصلة توريد الذخائر إلى إسرائيل

ووفقًا للمصادر، اعتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولون آخرون في البداية أن عدم الموافقة على بناء المستوطنات كان ناتجًا عن الانشغال بالحرب ولكن بعد ذلك، تبيّن أن تجميد البناء في الضفة الغربية كان شرطًا أميركيًا لمواصلة توريد الذخائر إلى إسرائيل.

وحسب "معاريف"، فإن الصفقة الأخيرة المعلنة لتوريد الأسلحة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل لا تزال قيد المراجعة الداخلية، ومن الممكن تغيير تفاصيلها قبل الموافقة النهائية عليها من قبل لجان الكونغرس.

استهداف قادة حركة حماس بشكل أكثر فاعلية

وذكرت الصحيفة أن الشحنة المخطط لتوريدها تتضمن نحو ألف قنبلة "إم كي 82"، بالإضافة إلى ذخيرة دقيقة التوجيه وصمامات قنابل، وأشارت إلى أن استخدام الأسلحة الموجهة بدقة سيمكّن إسرائيل من استهداف قادة حركة حماس بشكل أكثر فاعلية، وشن هجمات على المواقع التي يستخدمها مسلحو الحركة كتحصينات، بما في ذلك الأنفاق تحت الأرض في قطاع غزة.

ووفقًا لمصادر أمنية مقربة من "معاريف"، سيتم تمويل الشحنة المخطط لتوريدها من الولايات المتحدة إلى إسرائيل من خلال مخصصات المساعدات العسكرية الأميركية لصالح إسرائيل.

إسرائيل،المساعدات العسكرية الأميركية، "معاريف"،المساعدات العسكرية الأميركية لصالح إسرائيل، قادة حركة حماس،استهداف قادة حماس، قادة حماس، أكثر فاعلية،المستوطنات الإسرائيلية،المستوطنات، الإسرائيلية،