العالم اليوم - بعد مقتل شخصين.. هل تقترب الحرب بين الصين وتايوان؟

انتم الان تتابعون خبر بعد مقتل شخصين.. هل تقترب الحرب بين الصين وتايوان؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 فبراير 2024 06:28 صباحاً - قتل مواطنان صينيان وأصيب اثنان آخران خلال محاولة قارب، على متنه مواطنون صينيون، الفرار من سفينة تابعة لخفر السواحل التايواني، بالقرب من جزر تايوانية قرب البر الصيني.

هذا التطور دفع الحكومة الصينية إلى القول إنه "لا توجد حدود أو مناطق محظورة لصيد الأسماك حول مجموعة من الجزر التايوانية القريبة من ساحل الصين"، وإن بكين تحتفظ بالحق في اتخاذ المزيد من الإجراءات.

وكان تايوان دافعت يوم الخميس عن تصرفات خفر السواحل بعد وفاة شخصين على متن زورق سريع صيني اقترب من جزيرة تايوانية قرب السواحل الصينية، عندما انقلب قاربهما أثناء محاولتهما الفرار من سفينة لخفر السواحل، ونجا اثنان آخران.

واشتكت تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، في السنوات القليلة الماضية من قوارب الصيد الصينية والسفن الأخرى العاملة في المياه التي تسيطر عليها تايوان، خاصة حول جزر كينمن وماتسو التي تقع على مسافة غير بعيدة من ساحل الصين، بحسب رويترز.

وفي وقت متأخر أمس السبت، قال مكتب شؤون تايوان الصيني، الذي أدان بالفعل تايبيه بسبب الحادث الذي وقع بالقرب من جزيرة بيدنغ في كينمن، إن مقتل الشخصين تسبب في "سخط شديد" في الصين.

وأضاف "الصيادون على جانبي مضيق تايوان يعملون في مناطق الصيد التقليدية في منطقة شيامن-كينمن البحرية منذ العصور القديمة، ولا يوجد شيء اسمه مياه محظورة أو مغلقة"، وفقا لما ذكرته رويترز.

وتقع كينمن، التي تسيطر عليها تايوان منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في عام 1949، بجوار مدينتي شيامن وتشوانتشو الصينيتين.

وقال مكتب شؤون تايوان الصيني إن الحكومة لديها حسن النية تجاه شعب تايوان، لكنها لن تتسامح أبدا مع تجاهل تايوان لسلامة الصيادين الصينيين.

وأضاف أن "البر الرئيسي يحتفظ بالحق في اتخاذ المزيد من الإجراءات، وستتحمل تايوان كافة العواقب"، دون الخوض في تفاصيل.