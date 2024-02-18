العالم اليوم - "حكيم أوماها" يبيع 10 ملايين سهم في شركته المفضلة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 فبراير 2024 09:24 صباحاً - باعت مجموعة "بيركشاير هاثاواي" Berkshire Hathaway التابعة لوارن بافيت، 10 ملايين سهم من أسهم شركة "آبل" Apple في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وهو ما يمثل حوالي 1 بالمئة من حيازتها في الشركة.

أصبحت شركة التكنولوجيا العملاقة من الأصول الرئيسية لشركة "حكيم أوماها"، ومعروفة بأنها واحدة من "الأربعة الكبار" - إلى جانب عمليات التأمين والسكك الحديدية والطاقة - والتي يقول بافيت إنها تقود معظم قيمة بيركشاير.

لكن المجموعة التي يقع مقرها في أوماها أعلنت الأربعاء الماضي، أنها قلصت بشكل طفيف من حيازتها في شركة أبل بحسب ملف تنظيمي لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية.

عملية البيع هذه ملفتة للنظر بالنسبة إلى بافيت، المعروف باحتفاظه بالأسهم لفترات طويلة من الزمن. فهو صاحب المقولة المشهورة: "إذا لم تكن على استعداد لامتلاك سهم لمدة 10 سنوات، فلا تفكر حتى في امتلاكه لمدة 10 دقائق".

ولا تزال بيركشاير تمتلك أكثر من 905 ملايين سهم من أسهم الشركة، تبلغ قيمتها نحو 174 مليار دولار. ويمثل ذلك 6 بالمئة من جميع أسهم شركة آبل وخمس محفظة بيركشاير بأكملها.

يتابع العديد من المستثمرين عن كثب تحركات بافيت في السوق ويقلدونها أحيانًا على أمل تحقيق نجاح مماثل لمحفظة بيركشاير.

تخارج تدريجي

هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها شركة بيركشاير، التي بدأت الاستثمار في شركة أبل في عام 2016، بتقليص بعض من حيازتها لأسهم شركة التكنولوجيا.

وفي النصف الثاني من عام 2020، باعت الشركة ما قيمته حوالي 11 مليار دولار من الأسهم، وهي خطوة قال بافيت (93 عامًا) لاحقًا إنها "ربما كانت خطأ" في اجتماع للمساهمين.

ومضى بافيت في الإشادة بالرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، ووصفه بأنه "واحد من أفضل المديرين في العالم"، وقال العام الماضي إن الشركة "ببساطة أفضل من أي شركة نمتلكها".

اشترت شركة "بيركشاير هاثاواي" ما قيمته 31 مليار دولار إضافية من أسهم شركة آبل في عام 2022.

وانخفضت أسهم شركة أبل بنحو 5 بالمئة منذ بداية العام الحالي، في حين ارتفعت أسهم بيركشاير هاثاواي بنسبة 12.4 بالمئة منذ بداية 2024.

مشاكل في آبل

ذكرت شركة آبل في وقت سابق من هذا الشهر أن المبيعات نمت على أساس سنوي خلال ربع ديسمبر، بعد سلسلة من أربعة أرباع متتالية من انخفاض الإيرادات بسبب تباطؤ مبيعات الأجهزة وسط بيئة اقتصادية غير مؤكدة. ولكن في حين ارتفعت مبيعات المنتجات، انخفضت الإيرادات من منطقة الصين الرئيسية، وهي علامة على المنافسة المتزايدة التي تؤثر على صانع الآيفون.

وظل سهم الشركة ثابتًا بشكل أساسي منذ بداية هذا العام.

وبينما تعمل شركة آبل على تصحيح الأمور، اتخذت رهانًا جريئًا وطرحت أول منتج جديد لها منذ ما يقرب من عقد من الزمن: جهاز الواقع المختلط Vision Pro.

جهاز آبل الجديد، والذي كلّف الشركة مليارات الدولارات في البحث والتطوير، يُروّج له على أنه مستقبل الحوسبة، ولكن حتى الآن، يظل قطعة باهظة الثمن وغير عملية ويعد من الأجهزة ذات الاستخدامات المحدودة.

المزيد قادم

أظهرت الإيداعات أيضًا أن بيركشاير باعت 80 مليون سهم من شركة الطابعات HP في الربع الأخير من عام 2023، مما قلل من ممتلكاتها بنسبة 78 بالمئة. كما قامت بتخفيض 32 بالمئة من ممتلكاتها في شركة الإعلام باراماونت.

من المقرر أن يصدر خطاب بافيت السنوي إلى المساهمين في 24 فبراير. وستكون هذه الرسالة الأولى منذ وفاة شريكه التجاري منذ فترة طويلة، تشارلي مونجر، في نوفمبر الماضي.