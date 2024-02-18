نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسماء الرعاية الاجتماعية في العراق 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق 2024، يتصاعد البحث عبر جوجل عن أسماء الرعاية الاجتماعية، وذلك لمعرفة المستحقين للدعم الذي تُقدمه الرعاية الاجتماعية في العراق خلال عام 2024.

يهدف المواطنون إلى الحصول على الـ PDF الخاص بالأسماء لفهم نطاق الدعم وكذلك التعرف على الوجبة المقدمة وشروط الاستحقاق.

الرعاية الاجتماعية في العراق:



- تتخذ الرعاية الاجتماعية في العراق دورًا أساسيًا في تقديم الدعم للأفراد الذين يواجهون صعوبات معيشية، حيث تُقدم وجبة الدعم الأخيرة للمواطنين لضمان استمرار حياتهم بكرامة في ظل التحديات التي تعيشها البلاد.

زيادة عدد المستحقين:



- أعلن وزير العمل، "أحمد الأسدي"، عن زيادة عدد المستحقين للدعم إلى أكثر من 900 فرد، استجابةً للأعباء المتزايدة وارتفاع مستوى المعيشة، وهذا يشمل زيادة عن العام السابق 2023.

شروط الاستفادة



- يجب على المستحقين للرعاية الاجتماعية في العراق توفير بعض الشروط، مثل الجنسية العراقية، الإقامة الثابتة، وتوفر الأسرة على الأقل 4 أفراد. كما يجب عدم امتلاكهم لأي أملاك ذات قيمة عالية.

المستندات المطلوبة:



- لاستفادة من البرنامج، يحتاج المواطنون إلى تقديم بعض المستندات، مثل صورة البطاقة الوطنية، ووثائق تثبت محل السكن، وشهادات الميلاد، ومستندات أخرى تثبت عدم تجاوز الدخل الشهري للحد الأدنى.

الفئات المستحقة



- يحدد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعض الفئات المستحقة للحصول على الرعاية الاجتماعية، وتشمل الفقراء، والأشخاص ذوي الإعاقة، والذين يعانون من الأمراض التي تمنعهم عن العمل، وأيضًا الفئات التي لا تمتلك أموالًا عقارية ذات قيمة عالية.