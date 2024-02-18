نقابات العمال في إسرائيل تنضم للاحتجاجات المطالبة بإسقاط ”نتنياهو”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 فبراير 2024 10:36 صباحاً - أعلن اتحاد نقابات العمال في إسرائيل "الهستدروت"، اليوم الأحد، الانضمام إلى الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قال رئيس "الهستدروت" أرنون بار دافيد، خلال فعالية ثقافية بمدينة بئر السبع، إنه يجب على السياسيين تحديد موعد متفق عليه لإجراء الانتخابات بحلول ديسمبر المقبل.

وهاجم بار دافيد، نتنياهو بشدة، متوقعًا أن يكون لدولة إسرائيل رئيس وزراء جديد في غضون عام تقريبًا، وتعهد بانضمام الهستدروت إلى الاحتجاجات والمظاهرات المطالبة باستبدال الحكومة التي جلبت الكارثة لإسرائيل.

واعتبر أن نتنياهو يتصرف انطلاقًا من اعتبارات سياسية، وهو مسؤول أيضًا عن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، وهي فضيحة كان من الممكن تجنبها.