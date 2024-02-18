نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر مارس 2024: في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة المالية العراقية عن قرب صرف رواتب المتقاعدين لشهر مارس المقبل، وذلك في حالة عدم وجود عطلة رسمية أو إجازة في المحافظات. وقيمة هذه الرواتب ستكون مزودة بزيادة جديدة تصل إلى 100 ألف دينار عراقي.

استعلام رواتب المتقاعدين لعام 2024:

لتسهيل عملية استعلام المتقاعدين عن رواتبهم في العراق لعام 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية:

- زيارة موقع وزارة المالية العراقية.

- الضغط على أيقونة "تسجيل الدخول".

- إدخال اسم المتقدم وكلمة السر.

- الضغط على أيقونة "استعلام" لعرض جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب والزيادة الجديدة.

شروط الاشتراك في هيئة التقاعد بالعراق لعام 2024:

أبرزت الشروط الرئيسية للاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية في العراق:

- الجنسية العراقية.

- الإقامة في دولة العراق.

- العمر يتراوح بين 18 و60 عامًا.

- خدمة لا تقل عن 20 عامًا.

- سداد جميع الرسوم الخاصة بالاشتراك في الهيئة.

قيمة رواتب المتقاعدين بعد الزيادة



بعد تطبيق الزيادة، اختلفت قيم رواتب المتقاعدين حسب الفئة. تراوحت بين 400 ألف و500 ألف دينار عراقي كحد أدنى، وبين 600 ألف و700 ألف دينار عراقي لبعض المتقاعدين، وذلك بعد زيادة 100 ألف دينار.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في مارس 2024:

أكدت وزارة المالية أن صرف رواتب المتقاعدين في العراق يتزامن مع الأول من كل شهر، ما لم يكن هناك عطلة أو إجازة رسمية. من المتوقع نزول الرواتب في 1 مارس 2024، مع إضافة الزيادة الجديدة.