نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس شي جين بينج: الدورة الجديدة لمنتدى التعاون الصيني - الإفريقي ستعقد في 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسل الرئيس الصيني شي جين بينج رسالة تهنئة بمناسبة افتتاح القمة الـ37 للاتحاد الإفريقي.

وذكر شي أن العالم اليوم يشهد تغيرات عميقة لم يشهدها منذ قرن، وأن الجنوب العالمي، الذي تمثله الصين وإفريقيا، آخذ في الازدهار، ما يؤثر بعمق على مسار تاريخ العالم.

وأوضح أن الاتحاد الإفريقي يجمع البلدان الإفريقية معا للسعي نحو القوة من خلال الوحدة، وتعزيز التكامل، وكذلك بناء مناطق تجارة حرة.

وأضاف شي أن انضمام الاتحاد الإفريقي الناجح إلى مجموعة العشرين عزز بشكل أكبر تمثيل إفريقيا ورفع صوتها في الحوكمة العالمية، وقد تقدمت الصين بتهانيها القلبية على ذلك.

وأكد الرئيس الصيني أن العلاقات بين الصين وإفريقيا خلال العام الماضي أصبحت أعمق، مضيفا أن حوار قادة الصين وإفريقيا قد عُقد بنجاح، حيث قرر الجانبان دعم بعضهما البعض في استكشاف مسارات التحديث الخاصة بهما وتوفير بيئة ملائمة من أجل تحقيق الرؤى التنموية لكل منهما بصورة مشتركة.

وتابع شي قائلا إن الدورة الجديدة لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي ستعقد في 2024.

وأعرب عن الاستعداد للعمل مع قادة الدول الإفريقية، مع التركيز على تحقيق المنافع للشعوب من الجانبين، لوضع خطة جديدة للتعاون الصيني-الإفريقي، وتعزيز البناء المشترك لمجتمع مصير مشترك صيني-إفريقي رفيع المستوى.