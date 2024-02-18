نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الديوان الملكي الأردني يعلن وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الديوان الملكي الهاشمي الأردني ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة والد الأميرة رجوة الحسين، المرحوم خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.

تُعتبر الأميرة رجوة الحسين، المعروفة أيضًا باسم رجوة آل سيف، من الشخصيات المهمة في الأسرة المالكة الأردنية.

ولدت في الرياض في 28 أبريل 1994، وتخرجت كمهندسة معمارية.

تزوجت من ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وهي تعتبر شخصية محبوبة وموثوقة في الأوساط الأردنية والعربية.

معلومات عن الأميرة رجوة الحسين:

- ولدت رجوة الحسين في الرياض في 28 أبريل 1994. والدها هو خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز، رجل أعمال ومالك شركة السيف للمقاولات الهندسية المحدودة، ووالدتها هي عزة بنت نايف بن عبدالعزيز بن أحمد السديري.

- أتمت رجوة تعليمها الثانوي في السعودية، ودرست الهندسة المعمارية في جامعة سيراكيوز في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

- في 17 أغسطس 2022، أعلن الديوان الملكي الهاشمي عن خطوبة رجوة آل سيف على الأمير الحسين بن عبد الله، ولي عهد الأردن، في حفل أُقيم في منزل والدها في الرياض، بحضور أمراء الأسرة المالكة في الأردن وأفراد عائلة آل سيف.

تلك المعلومات تسلط الضوء على النسب المحترمة والتعليم الراقي للأميرة رجوة الحسين، وتقدير الروابط بين الأسرتين المالكة في الأردن وآل سيف في المملكة العربية السعودية.