فرنسا تعتزم إرسال طائرات مسيرة انقضاضية تجريبية إلى أوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن بلاده تستعد لإرسال طائرات انقضاضية جديدة مسيرة إلى أوكرانيا، وهي لا زالت قيد الاختبار.

وأشار مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" إلى أن مشروع إنشاء جيل جديد من الطائرات المسيرة الانقضاضية تم إطلاقه بعد توليه منصبه وهو الآن في المراحل التجريبية.

وقال الوزير: ستكون أوكرانيا من أوائل الدول التي ستتلقى هذه الطائرات خلال الأسابيع المقبلة. وستكون هذه أيضا فرصة ممتازة لاختبار الجيل الجديد من الأسلحة في القتال.

وأشار ليكورنو إلى أن المجمع الصناعي العسكري الفرنسي استفاد من الصراع في أوكرانيا من خلال زيادة الطلبيات والوظائف. بالإضافة إلى ذلك، أتيحت الفرصة لصانعي الأسلحة الفرنسيين لاختبار التقنيات الجديدة في بيئة حقيقية. على وجه الخصوص، نحن نتحدث عن نظام توجيه محدث لمدافع "قيصر" من خلال الذكاء الاصطناعي.

وبحسب الوزير، تعتزم فرنسا تزويد أوكرانيا بـ 78 مدفع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "قيصر" بحلول نهاية عام 2024. كما أعلن عن خطط لزيادة إنتاج الذخيرة.

بالإضافة لذلك، أشار ليكورنو إلى أن فرنسا زودت أوكرانيا سابقا بأسلحة كان من الممكن أن تفقدها بسبب انتهاء الصلاحية، مثل نظام الدفاع الجوي كروتال، والآن تتوقع باريس أن تتلقى طلبات مباشرة من كييف لمؤسساتها الدفاعية.