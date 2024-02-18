أونروا: إذا استمر وقف تمويل الوكالة سيكون من الصعب تقديم خدماتنا خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 فبراير 2024 07:28 مساءً - قال متحدث وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، إنه في حال استمرار وقف تمويل الوكالة سيكون من الصعب تقديم الخدمات خلال أبريل المقبل.

وأضاف في حديثه لـ القاهرة الإخبارية، أن هناك تعقيدات عسكرية من جانب إسرائيل في غزة وخصوصا خان يونس.

وتابع أن عمليات النزوح مستمرة في مناطق عديدة بقطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأكمل: 160 عاملا من الوكالة سقطوا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاحتلال يحاول التخلص من الوكالة بزعم تورط بعض العاملين في هجوم 7 أكتوبر.

وأشار إلى أن إسرائيل تحاول محو رمزية أونروا لاستكمال انتهاكاتها في غزة.