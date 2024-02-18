أوكرانيا تكشف عن خطط لشراء المسيرات الهجومية التركية بيرقدار تي بي 2

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 فبراير 2024 09:31 مساءً - كشفت أوكرانيا عن خطط لشراء مقاتلة تركية من الجيل الخامس ينتظر أن تدخل الخدمة قريبا بعد إجراء التجارب عليها الشهر الماضي وذلك بعد أن استخدمت المسيرات التركية من طراز «بيرقدار تي بي 2» في الحرب الدائرة مع روسيا. وقال سفير أوكرانيا لدى أنقرة، فاسيل بودنار، إنهم سيشترون ويستخدمون الطائرة الحربية التركية «كآن» لافتا إلى أهمية تعميق التعاون مع تركيا في مجال الصناعة الدفاعية. وأضاف بودنار، في مقابلة مع قناة «سي إن إن تورك» التركية الجمعة، أن التعاون العسكري مع تركيا يزيد من القدرة الدفاعية لأوكرانيا ويعزز التعاون الإقليمي في البحر الأسود.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت أوكرانيا تعتزم شراء مقاتلات «كآن» التركية في المستقبل، قال بودنار: «لن نشتريها فحسب، بل سنستخدمها، ونعرف أيضاً أين سنستخدمها». وأضاف أن المسيرات «بيرقدار تي بي 2» باتت أحد المحاربين القدامى في الحرب الأوكرانية، مشددا على أن تعميق التعاون مع تركيا في مجال صناعة الدفاع والطائرات من دون طيار والمحركات مهم للغاية.

وتابع بودنار: «في الواقع، هذا التعاون هو قاطرة شراكتنا الاستراتيجية، وقبل الحرب، كان لدينا تعاون وثيق للغاية في المجالات التي نسميها بـ(الصناعات الاستراتيجية)، ولهذا السبب كنا نورد المحركات للطائرات التركية، وأصبحت مسيرات (بيرقدار) مدافعا عن الأراضي الأوكرانية».