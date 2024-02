نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشيخة موزا بنت ناصر.. المنقذ من وجهة نظر النشطاء في إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الناشطون في إسرائيل نداءً من أجل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأمريكيين إلى منقذ غير متوقع هذه المرة، حيث تم توجيه هذا النداء إلى والدة أمير قطر.

وفي هذا الأسبوع تم وضع لوحة إعلانية تحمل صورة الشيخة موزا بنت ناصر، والدة الأمير تميم بن حمد آل ثاني، في تايمز سكوير.

وأظهر الإعلان، حسب ما ذكرته صحيفة نيويورك بوست، الشيخة موزا إلى جانب صورة لطفلة إسرائيلية رضيعة، ورسالة كتب فيها، "It’s in your hands" "الأمر بين أيديكم" "Release the hostages." "أطلقوا سراح الرهائن".

وقال المتحدث باسم "it's In Your Hands"، المنظمة التي قامت بعمل الإعلان، واسمه جون ليفين أن اللوحة الإعلانية الموجودة في تايمز سكوير تدعو الشيخة موزا بنت ناصر إلى المساعدة في تحرير الرهائن. وأضاف أن هذه المنظمة عبارة عن تحالف غير رسمي من القادة والمنظمات المسيحية في جميع أنحاء العالم يعملون على مساعدة أسر الرهائن منذ أكتوبر.

وقد حصلت الحركة على دفعة قوية من المضيفة النهارية السابقة كاثي لي جيفورد، التي سجلت نداء بالفيديو لبنت ناصر تحثها على التدخل.

وفي 8 أكتوبر، نشرت صورة على موقع إنستغرام لرجل فلسطيني ينظر إلى الأنقاض مع تعليق "اللهم نستودعك فلسطين".

ويُنظر إلى الشيخة موزا بنت ناصر على أنها واحدة من أقوى الشخصيات في المملكة.

وهي تعمل خلف الكواليس في العائلة المالكة، وتتمتع بشهرة عامة كبيرة كمؤسس مشارك ورئيسة لمؤسسة قطر التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وهو أحد المناصب الرسمية العديدة التي تشغلها.

ووفقا للتقارير، استخدمت موزا بنت ناصر نفوذها إلى حد كبير في قطر نيابة عن حماس.

كما تحتل قطر موقعا معقدا في سياسة الشرق الأوسط. حيث أنه في حين كونها حليف قديم للولايات المتحدة، وموطن لأكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة، فإنها توفر أيضًا ملاذًا آمنًا وتمويلًا سخيًا لحماس وغيرها.

وأفادت عدة تقارير أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يسمح حاليًا لحماس بالعمل في بلاده.