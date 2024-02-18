نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق النقد يعترف بنجاح COP28 في تفعيل التمويل لمعالجة الخسائر والأضرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن تغير المناخ قد لا يقل تأثيرا على مستوى الاقتصاد الكلي عن صدمات أسعار الفائدة، أو الحروب، أو الأزمات المالية في الاقتصادات المتقدمة، لذلك نجح COP28 في تفعيل وبدء تمويل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، وهو ما كان شبه مستحيل.

وأضافت جورجيفا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز، أن الجزء الأكثر إثارة للإعجاب في مؤتمر المناخ COP28 هو مشاهدة كيفية تحقيق المستحيل، لأن مشاركي كوب 28 كان لديهم استعداد للتعامل بشكل جدي مع قضايا المناخ.

وكان صندوق النقد الدولي قد دعا إلى التعاون لتخفيف آثار تغير المناخ، وتيسير التحول إلى الطاقة الخضراء، بالبناء على الاتفاقيات التي عقدت في مؤتمر الأطراف للمناخ «COP28».

والتقى رئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، الدكتور سلطان الجابر، بكلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، لمناقشة الحفاظ على الزخم بشأن تمويل المناخ والتحول الشامل للطاقة على الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.