العالم اليوم - الحوثيون وهجمات البحر الأحمر.. إطلاق صواريخ من موقعين باليمن

انتم الان تتابعون خبر الحوثيون وهجمات البحر الأحمر.. إطلاق صواريخ من موقعين باليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 فبراير 2024 01:21 صباحاً - أفاد مراسل "دوت الخليج" بأن جماعة الحوثي أطلقت صواريخ باليستية بشكل متزامن من محافظتي تعز وإب، صوب البحر الأحمر.

ونقل مراسلنا عن مصادر محلية يمنية قولها، إن الحوثيين أطلقوا عددا من الصواريخ من مواقع عسكرية بمديرية حيفان جنوبي محافظة تعز باتجاه باب المندب.

وتحدثت مصادر أخرى عن عملية إطلاق من محافظة إب يعتقد أنها من معسكر الحمزة بمديرية السبرة.

وبالتوازي مع ذلك، أشار سكان محليون إلى إسقاط صاروخ باليستي فوق سماء منطقة خور عميرة بمديرية المضاربة بمحافظة لحج القريبة من باب المندب.

وبحسب المصادر، فقد سمعت أصوات تحليق لطيران حربي في أجواء محافظة إب، يعتقد أنها للجيشين الأميركي والبريطاني أعقب عمليات إطلاق الحوثيين للصواريخ مباشرة.

هجوم في مضيق باب المندب

قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري يوم الأحد إن سفينة شحن ترفع علم بيليز ومسجلة في المملكة المتحدة وتديرها لبنان أبلغت عن تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 35 ميلا بحريا جنوبي مدينة المخا اليمنية، وأن انفجارا قرب السفينة نجمت عنه أضرار، ولكن جميع أفراد الطاقم بخير.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن التجارية الدولية بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب منذ منتصف نوفمبر.

وتقول الجماعة المتحالفة مع إيران إنها تتصرف تضامنا مع الفلسطينيين في وجه الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.