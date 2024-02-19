نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كييف تتهم موسكو بإعدام جنود أوكرانيين جرحى في أفدييفكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتهمت أوكرانيا، الأحد، روسيا، بإعدام عدد من الجنود الأوكانيين الأسرى المصابين، خلال بسط سيطرتها على مدينة أفدييفكا، وهو ما دفع كييف لفتح تحقيق حول تلك المزاعم.

وقالت السلطات الأوكرانية اليوم الأحد إنها فتحت تحقيقًا في مزاعم إطلاق القوات الروسية النار على 6 جنود أوكرانيين غير مسلحين في مدينة أفدييفكا، وعلى 2 آخريْن في قرية بنفس المنطقة، بعد أن أعلنت روسيا سيطرتها الكاملة على المدينة.

وقال مكتب المدعي العام في منطقة دونيتسك على قناته بتطبيق تيليجرام: "فتحنا تحقيقا في إطلاق النار على أسرى حرب أوكرانيين غير مسلحين في أفدييفكا وفيسله".

وأشار ممثلو الادعاء إلى معلومات بشأن "إعدام 6 أسرى" في موقع في أفدييفكا حيث كانوا يعانون من إصابات خطيرة وينتظرون الإجلاء.

وأضاف ممثلو الادعاء أن المعلومات نشرت على تيليجرام وذلك دون توضيح مصدرها.