نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اشتباكات قبلية دامية في بابوا غينيا الجديدة‎ توقع 53 قتيلًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الشرطة المحلية في بابوا غينيا الجديدة، إن ما لا يقل عن 53 شخصًا قتلوا في اشتباكات قبلية في مناطق المرتفعات الشمالية، وفق رويترز.

ونقلت الإذاعة عن مصادر أمنية قولها إن الرجال قتلوا في كمين في إقليم "إنجا".

ونشرت صحيفة "بوست-كورير" المحلية تقريرًا قالت فيه إن العنف اندلع الأحد ويرتبط بمعركة بين قبيلتين.

والأمن قضية رئيسية في بابوا غينيا الجديدة، ولقي 16 على الأقل مصرعهم في أعمال شغب في الشهر الماضي.